РСУ поддержал представление о присвоении звания Герой Украины посмертно председателю суда Анатолию Нагорному, который погиб при защите Украины

Рада судей единогласно поддержал представление о присвоении звания Герой Украины судье-волонтеру Анатолию Александровичу Нагорному.

Источник фото: rsu.gov.ua

На заседании Рады судей Украины члены РСУ единогласно поддержали инициативу о присвоении звания Герой Украины (посмертно) судье Веселовского районного суда Запорожской области, Анатолию Александровичу Нагорному. Об этом сообщили в РСУ.

Анатолий Александрович Нагорный - судья, председатель Веселовского районного суда Запорожской области погиб 15 ноября 2023 года, защищая Украину на Купянском направлении.

После полномасштабного вторжения россии, покинув дом, он пошел добровольцем в ряды ВСУ и до конца выполнил свой профессиональный и моральный долг, несмотря на то, что был командирован для осуществления правосудия в Октябрьский суд г. Днепра.

"За личные заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск, образцовое выполнение служебного долга, героические действия и проявленные при этом честь и доблесть поддержать представление о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)", - указано в решении.

На сайте Президента Украины петиция о присвоении почетного звания Героя Украины (посмертно) военнослужащему Государственной Пограничной Службы Украины, солдату НАГОРНОМУ Анатолию Александровичу собрала 25738 голосов.

Члены Рады судей Украины поддержали решение единогласно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.