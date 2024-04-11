РСУ підтримала подання щодо присвоєння звання Герой України посмертно голові суду Анатолію Нагорному, який загинув при захисті України

Рада суддів одноголосно підтримала подання про присвоєння звання Герой України судді-волонтеру Анатолію Олександровичу Нагорному.

Джерело фото: rsu.gov.ua

На засіданні Ради суддів України члени РСУ одноголосно підтримали ініціативу щодо присвоєння звання Герой України (посмертно) судді Веселівського районного суду Запорізької області, Анатолію Олександровичу Нагорному. Про це повідомили в РСУ.

Анатолій Олександрович Нагорний - суддя, голова Веселівського районного суду Запорізької області загинув 15 листопада 2023 року, захищаючи Україну на Куп'янському напрямку.

Після повномасштабного вторгнення росії, покинувши домівку, він пішов добровольцем до лав ЗСУ і до кінця виконав свій професійний та моральний обов’язок попри те, що був відряджений для здійснення правосуддя до Жовтневого суду м. Дніпра.

"За особисті заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зразкове виконання службового обов'язку, героїчні дії та виявлені при цьому честь і доблесть підтримати подання про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно)" – вказано в рішенні.

На сайті Президента України петиція про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Державної Прикордонної Служби України, солдату НАГОРНОМУ Анатолію Олександровичу зібрала 25738 голосів.

Члени Ради суддів України підтримали рішення одноголосно.

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