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Зеленський прокоментував посилення контролю за ухилянтами

19:36, 11 квітня 2024
Україна посилила покарання для ухилянтів від мобілізації на запит військових.
Зеленський прокоментував посилення контролю за ухилянтами
Джерело фото: epravda.com.ua
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Згідно до запиту військових були введені зміни в мобілізаційний процес в Україні, уряд ухвалив посилення покарання для тих, хто уникає призову на військову службу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

За словами президента, мобілізація в Україні протікає згідно з установленими термінами і триває кожні три місяці. Однак відтепер буде посилено контроль за тими, хто намагається уникнути призову. Президент наголосив на тому, що будь-яка особа, яка порушує закони про мобілізацію, тим самим порушує законодавство країни.

«На запит наших військ є деякі зміни в мобілізації й згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Хочу сказати, що будь-яка людина й навіть без цього закону, яка порушувала закон про мобілізацію (№10449) й була мобілізаційно віку й вона була ухилянтом, чи ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те, чи інше діюче законодавство», – сказав Зеленський.

Президент України також зазначив, що нові законодавчі поправки містять важливі норми, спрямовані на підтримку військовослужбовців, що перебувають на передовій, а також наряду з цим вирішують питання щодо відпусток та ротації військовослужбовців.

Нагадаємо, громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу. За неповідомлення про зміну адреси військовозобов’язаних штрафуватимуть від 17 тисяч гривень.

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