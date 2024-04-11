Із застави на цілодобовий домашній арешт – суд змінив запобіжний захід судді з Одещини

Суд у Одеській області застосував цілодобовий домашній арешт щодо судді у справі про хабарництво.

Суд у Одеській області змінив запобіжний захід для судді одного з районних судів, який був підозрюваний у неправомірному одержанні грошової вигоди у сумі 4 тис. доларів США. За інформацією САП, Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до судді цілодобовий домашній арешт.

Початково судді була застосована запобіжна застава у розмірі 757 тис. гривень, однак ця сума не була внесена повністю. Внаслідок цього прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Суд погодився з клопотанням прокурора і застосував до судді цілодобовий домашній арешт. Також вирішено, що підозрюваний буде зобов'язаний носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що судді була повідомлена про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вона звинувачувалася в тому, що отримала грошову вигоду для закриття справ про адміністративні правопорушення відносно фізичної особи. Підозрюваний заперечував свою вину.

Нагадаємо, завершено слідство у справі судді з Одещини, затриманого за хабарництво.

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