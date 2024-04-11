С залога на круглосуточный домашний арест – суд изменил меру пресечения судье из Одесской области

Суд в Одесской области применил круглосуточный домашний арест в отношении судьи по делу о взяточничестве.

Суд в Одесской области изменил меру пресечения для судьи одного из районных судов, который был подозреваемый в неправомерном получении денежной выгоды в сумме 4 тыс. долларов США. По информации САП, Высший антикоррупционный суд решил применить к судье круглосуточный домашний арест.

Изначально судье был применен залог в размере 757 тыс. гривен, однако эта сумма не была внесена полностью. Вследствие этого прокурор САП обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую.

Суд согласился с ходатайством прокурора и применил к судье круглосуточный домашний арест. Также решено, что подозреваемый будет обязан носить электронное средство контроля.

Напомним, что судье было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Она обвинялась в том, что получила денежную выгоду для закрытия дел об административных правонарушениях в отношении физического лица. Подозреваемый отрицал свою вину.

Напомним, завершено следствие по делу судьи из Одесской области, задержанного за взяточничество.

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