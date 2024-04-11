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Украине нужен «летающий Калашников», – глава Комитета по вопросам экономического развития

19:06, 11 апреля 2024
Стандартизация FPV дронов – ключевой этап в развитии украинского производства, – Дмитрий Наталуха.
Украине нужен «летающий Калашников», – глава Комитета по вопросам экономического развития
Источник фото: rada.gov.ua
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Председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил необходимость стандартизации и унификации моделей дронов в Украине. По его словам, уже в течение нескольких лет наблюдается значительное развитие производства FPV дронов в стране, но потребность в них только растет. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

По его словам, конкуренция между производителями должна продолжаться, но для достижения максимальных результатов необходимо довести производство хотя бы одной модели до промышленных масштабов. Вениславский отметил, что это возможно при условии создания соответствующих условий в стране.

Отметив необходимость стандартизации FPV дронов, он упомянул о создании специальной группы, которая будет работать над внедрением идеи "летающего Калаша". Этот проект предусматривает разработку универсальных моделей, которые можно будет собирать на разных предприятиях. Целью этого проекта является обеспечение доступа к компонентам, упрощение производства и обучение операторов.

"Целей, как вы уже поняли, несколько:

- Во-первых, это облегчает доступ к компонентам. В перспективе речь идет о создании прогнозируемых резервов комплектующих, которые избавят нас от риска перебоев в поставках;

- Во-вторых, стандартизация - более легкое внедрение производства на различных предприятиях, как государственных так и частных;

- Наконец, значительное упрощение и масштабирование обучения операторов.

Этот пилотный проект с FPV может стать отправной точкой масштабирования производства всего отечественного ОПК.

Конечная цель - достичь того, чтобы максимальное количество номенклатуры вооружения закрывалось бы именно украинскими предприятиями", - отметил Наталуха.

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