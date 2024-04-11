Україні потрібен «літаючий Калашніков», – голова Комітету з питань економічного розвитку

Стандартизація FPV дронів – ключовий етап у розвитку українського виробництва, – Дмитро Наталуха.

Джерело фото: rada.gov.ua

Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зауважив на необхідності стандартизації і уніфікації моделей дронів в Україні. За його словами, вже протягом декількох років спостерігається значний розвиток виробництва FPV дронів в країні, але потреба в них лише зростає. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

За його словами, конкуренція між виробниками повинна продовжуватись, але для досягнення максимальних результатів необхідно довести виробництво хоча б однієї моделі до промислових масштабів. Веніславський зазначив, що це можливо за умови створення відповідних умов у країні.

Відзначивши необхідність стандартизації FPV дронів, він згадав про створення спеціальної групи, яка працюватиме над впровадженням ідеї «літаючого Калаша». Цей проект передбачає розробку універсальних моделей, які можна буде збирати на різних підприємствах. Метою цього проекту є забезпечення доступу до компонентів, спрощення виробництва та навчання операторів.

«Цілей, як ви вже зрозуміли, декілька:

По-перше, це полегшує доступ до компонентів. У перспективі мова йде про створення прогнозованих резервів комплектуючих, які позбавлять нас ризику перебоїв у поставках;

По-друге, стандартизація - більш легке впровадження виробництва на різних підприємствах, як державних так і приватних;

Нарешті, значне спрощення та масштабування навчання операторів.

Цей пілотний проект з FPV може стати відправною точкою масштабування виробництва всього вітчизняного ОПК.

Кінцева мета - досягнути того, щоб максимальна кількість номенклатури озброєння закривалося б саме українськими підприємствами», – зазначив Наталуха.

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