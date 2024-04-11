Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу

Неуточнення облікових даних протягом 2 місяців може загрожувати штрафом до 22,5 тисяч грн, у тому числі, особам, що перебувають за кордоном.

Прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону. У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Так, Перехідні положення встановлюють, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

– шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності); у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

– шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності); громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою КМУ, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України.

У комплексі з іншим законодавством невиконання обов’язку стосовно уточнення реальної адреси і номеру телефону може тягти за собою штрафи.

Так, схвалений за основу парламентом 10 квітня законопроект 10379 передбачає, що у статті 210 КУпАП, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, встановлять штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

У статті 210-1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тис. грн. для громадян. А для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Отже, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього можуть застосувати штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію також передбачає, що за зверненням ТЦК органи та підрозділи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також будуть здійснювати адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також передбачено певне «покарання» для осіб, що перебувають за кордоном.

Так, закон про мобілізацію встановляє, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим Законом, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку, встановленому КМУ. Втім, якщо особа бажає оформити посвідчення на повернення в Україну, то таке «покарання» застосовувати не будуть.

Крім того, новий закон про мобілізацію вводить термін «оповіщення», який включатиме у себе вручення (надсилання) повісток громадянам і виклик громадян до ТЦК.

Встановлюється, що порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК визначається окремо у Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який ухвалює Уряд.

Також Кабмін визначить процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Нагадаємо, що 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку (законопроект 10062), який передбачає, що дані про номер телефону, адресу, електронну пошту заносять до Реєстру військовозобов’язаних. Нагадаємо, що персональні дані військовозобов’язаних зможуть зберігати у «хмарних» сховищах за кордоном за підтримки міжнародних партнерів.

Автор: Наталя Мамченко

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