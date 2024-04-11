Зеленский прокомментировал усиление контроля за уклонистами

Украина ужесточила наказание для уклонистов от мобилизации по запросу военных.

Источник фото: epravda.com.ua

Согласно запросу военных были введены изменения в мобилизационный процесс в Украине, правительство приняло ужесточение наказания для тех, кто избегает призыва на военную службу. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

По словам президента, мобилизация в Украине протекает согласно установленным срокам и продолжается каждые три месяца. Однако отныне будет усилен контроль за теми, кто пытается избежать призыва. Президент отметил, что любое лицо, которое нарушает законы о мобилизации, тем самым нарушает законодательство страны.

"На запрос наших войск есть некоторые изменения в мобилизации и согласно этой мобилизации есть усиление контроля в отношении уклонистов. Хочу сказать, что любой человек и даже без этого закона, который нарушал закон о мобилизации (№10449) и был мобилизационно возраста и он был уклонистом, или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство", - сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что новые законодательные поправки содержат важные нормы, направленные на поддержку военнослужащих, находящихся на передовой, а также наряду с этим решают вопрос об отпусках и ротации военнослужащих.

Напомним, граждане, состоящие на воинском учете, обязаны в течение двух месяцев сообщить ТЦК номер телефона и реальный адрес. За несообщение об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч гривен.

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