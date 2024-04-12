Сколько зарабатывают руководство и работники Национальной школы судей: информация ГСА

Обнародован размер заработной платы в структуре НШСУ в 2023 году.

Источник фото: nsj.gov.ua

Государственная судебная администрация обнародовала информацию о среднем размере заработной платы и стимулирующих выплат, как в судах, так и в органах судейского управления в 2023 году.

Согласно данным ГСА, в течение 2023 года заработная плата начислялась 118 работникам Национальной школы судей Украины (НШСУ).

Средний размер заработной платы в системе НШСУ в январе-декабре 2023 года составил 46 783 гривны. Средний процент стимулирующих выплат с учетом выплаты материальной помощи составил 64%.

Впрочем, в НШСУ наблюдается существенная разница в размере заработной платы между руководством Школы судей и другими сотрудниками.

Так, ректор НШСУ, его заместитель и руководитель аппарата Школы судей в 2023 году в среднем получали 125 411 гривен в месяц (средний процент стимулирующих составил 42%).

А 37 руководителей самостоятельных подразделений НШСУ и их заместителей в среднем получали в прошлом году 55 005 гривен в месяц (средний процент стимулирующих – 65%).

Работники патронатной службы НШСУ (4 человека) в прошлом году в среднем ежемесячно получали по 41 202 гривны (средний процент стимулирующих – 61%).

Другие работники НШСУ, которые выполняют «функции по обслуживанию» (всего – 71 сотрудник), в 2023 году получали ежемесячно в среднем 37 633 гривны ежемесячно (средний процент стимулирующих – 66%).

Также три работника, работающих в НШСУ на основании трудовых соглашений, получали в среднем ежемесячно 9 625 гривен (средний процент стимулирующих – 75%).

Автор: Вячеслав Хрипун

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