Харківська ОДА оголосила примусову евакуацію з прифронтових районів

У Харківській області оголошено примусову евакуацію дітей з 47 населених пунктів.

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Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 11 квітня на Раді оборони області було прийнято рішення про примусову евакуацію родин з дітьми із 47 прифронтових населених пунктів.

Це рішення стосується лише населених пунктів, які знаходяться близько до кордону з Російською Федерацією у Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах. За інформацією влади, у цих населених пунктах проживають 182 дитини.

«Йдеться лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», – зазначив Синєгубов.

Відзначається, що дане рішення не стосується міста Харкова.

«Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей», – підкреслив Синєгубов.

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