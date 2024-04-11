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У ЄС формують власні сили швидкого реагування, — глава МЗС Польщі Сікорський

17:36, 11 квітня 2024
Проте у МЗС Польщі вважають, що об'єднання національних армій ніколи не станеться.
У ЄС формують власні сили швидкого реагування, — глава МЗС Польщі Сікорський
Фото: prsa.pl
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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що ЄС треба взяти на себе відповідальність щодо зміцнення власної оборони на тлі того, що США наразі фокусуються на протистоянні Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю грецькій газеті Kathimerini.

Відповідаючи на питання щодо того, чи згоден Сікорський з ідеєю президента Франції Еммануеля Макрона про сильнішу європейську оборону та армію він відповів, що такі заяви створюють плутанину.

«Розмови про армію ЄС створюють непотрібну плутанину, оскільки передбачають об'єднання національних армій, чого, на мою думку, ніколи не станеться. Однак ми перебуваємо в процесі формування європейського військового потенціалу, який називається потенціалом швидкого розгортання. Я називаю це Європейським легіоном», - сказав він.

За словами Сікорського, в той момент, коли США змагаються з Китаєм - путін визначив себе як ворога ЄС.

«Тому ми повинні взяти на себе більшу частку тягаря з точки зору оборони. Такі країни, як Польща і Греція, роками витрачають значну частину свого ВВП на оборону, тому ми маємо право говорити про це. Європейська оборона - це ідея, час якої настав», - додав він.

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