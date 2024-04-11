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Угорщина планує ввести обмеження на українську сільгосппродукцію

21:08, 11 квітня 2024
Угорщина вважає несправедливою підтримку українського імпорту, заявляючи, що через це страждають угорські фермери.
Угорщина планує ввести обмеження на українську сільгосппродукцію
Джерело фото: AGROPORTAL.UA
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Уряд Угорщини планує ввести нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції для захисту власних фермерів від ринкових турбулентностей, викликаних зростанням дешевого українського імпорту. Про це заявив міністр сільського господарства Іштван Надь на прес-конференції, пише АР.

Міністр пояснив, що рішення Європейського Союзу про безмитний імпорт з України, прийняте у 2022 році з метою підтримки української економіки після вторгнення росії, спричинило «значний надлишок пропозиції та значно знижені ціни» на європейському ринку сільськогосподарської продукції.

Надь висловив звинувачення ЄС та його виконавчій комісії у неефективності захисту європейських фермерів від конкуренції з більш дешевим українським імпортом. Він також заявив про намір Угорщини вжити додаткових заходів «в рамках національних компетенцій» для захисту свого сільськогосподарського сектора.

«Брюссель і Єврокомісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів», – наголосив Надь.

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