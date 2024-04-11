Депутати дослухалися до здорового глузду у питанні переогляду осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи

Осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи не будуть змушувати їхати на повторний медичний огляд, але Уряду доручили спільно с правоохоронцями організувати перевірку рішень МСЕК.

Народні депутати при підготовці до другого читання законопроекту про посилення мобілізації 10449 вирішили дослухати до міжнародних стандартів і здорового глузду у питанні повторного медичного огляду осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ групи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», редакція законопроекту про посилення мобілізації 10449, прийнята в першому читанні, передбачала спрощення життя правоохоронцям.

Так, чоловіків віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім певних категорій) хотіли змусити до кінця 2024 року пройти повторний медичний огляд на придатність до військової служби. Тобто, замість того, аби проводити відповідні розслідування, встановлювати факти зловживань, якщо такі мали місце при встановленні тій чи іншій особі інвалідності, пропонувалося змусити людей масово їхати на повторний медичний огляд. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що подібних норм немає у жодній країні світу.

Втім, фінальна версія законопроекту 10449, яку рекомендував Комітет і яка врешті була прийнята парламентом 11 квітня, цієї норми вже не передбачає. Разом з тим, доручено перевірити рішення МСЕК.

Так, закон про мобілізацію у фінальній редакції передбачає доручення Кабміну вжити заходів спільно з правоохоронними органами на виконання рішення РНБО від 30 серпня 2023 року щодо перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим Законом вперше встановлено інвалідність II та III груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності та/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних чи психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, причини інвалідності з дитинства).

Відповідну поправку №4262 ініціювала група депутатів Олександр Завітневич, Давид Арахамія, Мар’яна Безугла, Федір Веніславський та інші. Дану поправку 11 квітня у пленарному залі підтримало 322 депутати.

Отже, правоохоронні органи мають вжити відповідних заходів стосовно перевірки рішень МСЕК, але особи з інвалідністю не мусять самостійно вишиковуватися в чергу на повторний медичний огляд.

Разом з тим, нагадаємо, що переогляд мають пройти особи, які раніше були визнані обмежено придатними. Так, нещодавно набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних (законопроект №10313). Відповідно до нього чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд, тобто, до 4 лютого 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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