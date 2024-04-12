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Instagram розробляє функцію з розмиття фотографій оголених тіл у приватних повідомленнях

00:00, 12 квітня 2024
Нова функція допоможуть захистити підлітків від домагань і зловживань інтимними зображеннями, а також ускладнити потенційним шахраям і злочинцям пошук і взаємодію з підлітками.
Instagram розробляє функцію з розмиття фотографій оголених тіл у приватних повідомленнях
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Соціальна мережа Instagram розпочне тестувати функцію з розмиття фотографій оголених тіл, які присилають у приватні повідомлення. Про це повідомляє платформа Meta.

Нова функція, як зазначається, допоможуть захистити підлітків від домагань і зловживань інтимними зображеннями, а також ускладнити потенційним шахраям і злочинцям пошук і взаємодію з підлітками.

У Meta додають, що ця функція призначена не лише для того, щоб захистити людей від небажаної оголеності в їхніх приватних повідомленнях, але й щоб захистити їх від шахраїв, які можуть надсилати зображення з оголеною натурою, аби обманом змусити людей надіслати їхні фото у відповідь.

Функція буде ввімкнена за замовчуванням для підлітків до 18 років у всьому світі, а дорослим прийде сповіщення із закликом увімкнути її.

Коли захист від оголення увімкнено, люди, які надсилають такі зображення, побачать повідомлення з нагадуванням про обережність при надсиланні чутливих фотографій, а також про те, що вони можуть відкликати ці фотографії, якщо передумали.

Кожен, хто спробує переслати отримане оголене зображення, побачить повідомлення із закликом передумати.

У Meta також додали, що захист від оголення використовує машинне навчання на пристрої, щоб проаналізувати, чи містить зображення оголену натуру. Оскільки зображення аналізуються на самому пристрої, цей захист працюватиме в наскрізних зашифрованих чатах, де Meta не матиме доступу до цих зображень.

Крім того, Мета працює над способами ідентифікації облікових записів, які можуть брати участь у шахрайстві зі сексуальним здирництвом. Запити на повідомлення, які намагаються надіслати потенційні акаунти-здирники, потраплятимуть до папки прихованих запитів, тобто одержувач не отримуватиме сповіщення про повідомлення і ніколи не побачить його.

Для тих, хто вже спілкується з акаунтами потенційних шахраїв або вимагачів, Instagram показуватиме повідомлення про безпеку, які заохочують повідомляти про будь-які погрози поділитися своїми приватними зображеннями.

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