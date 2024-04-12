Смертельно вдарив немовля, бо не міг заспокоїти: на Київщині судитимуть горе-батька

Експертиза підтвердила, що дівчинка померла через завдану травму голови.

Як повідомлялося, в одному із сіл Білоцерківського району Київської області батько смертельно вдарив немовля, бо не міг його заспокоїти.

Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно мешканця Київщини за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини ( ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що в одному з сіл Білоцерківського району 19-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. Дівчинка вередувала, що сильно дратувало батька. Аби «заспокоїти» дитину він підійшов до візочка та вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть малюка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

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