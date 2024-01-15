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  1. В Україні

Вдарив немовля, бо не міг заспокоїти: на Київщині горе-батьку загрожує до десяти років

12:41, 15 січня 2024
Експертиза довела, що дівчинка померла через завдану травму голови.
Вдарив немовля, бо не міг заспокоїти: на Київщині горе-батьку загрожує до десяти років
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В одному із сіл Київської області батько смертельно вдарив немовля, бо не міг його заспокоїти. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Так, повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції від медиків. До місця мешкання родини негайно прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції Київщини.

18-річний батько немовляти намагався ввести слідство в оману: фігурант розповідав, що в смерті доньки нібито винні медпрацівники, які напередодні виписали дружину разом з дитиною з медичного закладу після лікування пневмонії у немовляти.

Правоохоронці з’ясували, що в день трагедії дружина вийшла в магазин, а чоловік залишився вдома з дитиною. Коли дівчинка почала плакати, батько вдарив її. Після проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через завдану травму голови.

Слідчі, за погодженням ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Судом йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.

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