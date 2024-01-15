Ударил младенца, потому что не мог успокоить: на Киевщине горе-отцу грозит до десяти лет

Экспертиза доказала, что девочка умерла из-за причиненной травмы головы.

В одном из сел Киевской области отец смертельно ударил младенца, потому что не мог его успокоить. Фигуранту грозит до десяти лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Так, сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от медиков. К месту проживания семьи прибыла немедленно следственно-оперативная группа Белоцерковского управления полиции Киевщины.

18-летний отец младенца пытался ввести следствие в заблуждение: фигурант рассказывал, что в смерти дочери якобы виноваты медработники, которые накануне выписали жену вместе с ребенком из медицинского учреждения после лечения пневмонии у младенца.

Правоохранители выяснили, что в день трагедии супруга вышла в магазин, а мужчина остался дома с ребенком. Когда девочка начала плакать, отец ударил ее. После проведения судебно-медицинского исследования стало известно, что девочка умерла из-за нанесенной травмы головы.

Следователи по согласованию ювенальных прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.

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