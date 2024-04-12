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На Волині поліціянт напідпитку застрелив сусіда з табельної зброї: що вирішив суд

10:03, 12 квітня 2024
На Волині колишній поліціянт запросив на вечерю сусіда, аби віддячити за ремонт авто.
На Волині поліціянт напідпитку застрелив сусіда з табельної зброї: що вирішив суд
Джерело фото: dbr.gov.ua
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У Волинській області колишній поліцейський отримав вирок на 11 років ув'язнення за вбивство сусіда, з яким разом вечеряв. Рішення було прийняте Ковельським міськрайонним судом на підставі матеріалів Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, ввечері наприкінці лютого 2023 року колишній правоохоронець запросив сусіда на вечерю до себе, щоб віддячити за ремонт авто. Протягом застілля, яке супроводжувалося алкоголем, забули час і вже пізно вночі гість збирався йти додому. Проте, коли чоловік взувався у коридорі, колишній поліцейський взяв табельну зброю і вистрілив його в груди.

Потерпілий через місяць помер у лікарні від отриманих поранень. Під час судового засідання обвинувачений стверджував, що не пам'ятає моменту стрільби і відчув себе лише після отямлення у кайданках. Він також вибачився перед матір'ю та дружиною загиблого, заявивши, що готовий понести справедливе покарання.

Суд визнав колишнього поліцейського винним у вбивстві та незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів. Підсудний був засуджений до 11 років ув'язнення і зобов'язаний відшкодувати моральну шкоду у розмірі 1 мільйон гривень родині загиблого.

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