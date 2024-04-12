Ошукав майже 70 осіб: у Харкові викрили чоловіка, який «продавав» неіснуючі товари

Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим, складає близько 150 000 гривень.

У Харкові повідомили про підозру 34-річному чоловіку по факту шахрайства, вчиненому повторно.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, упродовж 2022 року харків’янин розміщував на сайті безкоштовних інтернет-об’яв оголошення про продаж різних речей — побутової техніки, меблів, товарів для дітей, музичних інструментів тощо.

Коли зацікавлені покупці відгукувались на оголошення, чоловік повідомляв про необхідність переказати йому передоплату і давав номер банківської картки. При цьому наміру відправляти товар він не мав, зазначають у прокуратурі.

Покупці погоджувались на умови «продавця» і переказували йому гроші, однак одразу після цього зловмисник переставав виходити на зв’язок.

Прокуратура додала, що наразі встановлено майже 70 осіб, ошуканих шахраєм. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим, складає близько 150 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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