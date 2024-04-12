РСУ планує з’ясувати, чому деякі судді тривалий час перебувають у відрядженні в НШСУ

У Раді суддів вважають, що настав час розібратися, чому деякі судді не розглядають справи.

Джерело фото: Рада суддів України

Рада суддів України на одному з наступних своїх засідань планує дослідити ситуацію з тривалими відрядженнями суддів, які мають повноваження на здійснення правосуддя, до Національної школи суддів України (НШСУ).

З відповідною ініціативою на засіданні РСУ 11 квітня виступив член РСУ, суддя Верховного Суду Єгор Краснов.

Як повідомив голова РСУ Богдан Моніч, настав час розібратися з питанням суддів, які мають повноваження на здійснення правосуддя, але перебувають у тривалих відрядженнях до НШСУ.

«Є інформація про те, що деякі судді вже тривалий час перебувають у відрядженнях в НШСУ і не розглядають справи в своїх судах. Чим вони там займаються, я не знаю. Нам пора наводити порядок в цьому питанні», - повідомив Богдан Моніч.

Голова РСУ додав, що Рада суддів планує звернутися із відповідним запитом до НШСУ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.