Ганна Маляр про неможливість демобілізації: Військовим не треба скиглити, бо це у Конституції написано

Маляр заявила, що оборонці мали б читати Конституцію, оскільки воювати доведеться до кінця війни.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила щодо демобілізації, що це поняття в контексті війни є розкішшю та недосяжним.

«Немає чого скиглити оборонцям — вони ж мали читати Конституцію і знали, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану», - заявила Маляр.

Відповідно до її слов, це було закладено в Конституцію, тож військовослужбовці мали бути готові до такого розвитку подій.

У відповідь на ці слова Інна Совсун, народний депутат від партії «Голос», чий чоловік перебуває на фронті, заплакала.

«Ротація нікого не врятує. Це можливість відпочити, а не повернутись до нормального життя», — сказала вона.

Раніше член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що до завершення війни жодної демобілізації бути не може.

Крім того, в Раді вирішили винести в окремий документ норму про демобілізацію, щоб ухвалити законопроект про мобілізацію.

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