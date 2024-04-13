«Побиття» активістки у Хмельницькому ТЦК: як все було насправді

Активістки підготувала провокацію в приміщенні ТЦК, а громадська організація зобразили подію як побиття.

Джерело фото: translations.com.ua

Скандал у Хмельницькій області, пов'язаний із «побиттям» активістки в одному з військкоматів, отримав несподіваний поворот. За інформацією ОК «Захід», ТЦК розкрили справжню суть події.

«У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації «Доста Україна» вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських», - йдеться у повідомленні.

На сторінці громадської організації у Facebook подію зобразили як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. Однак, згідно з відомостями військових, потерпілу відмовились від проходження медичного огляду та госпіталізації.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства в цій ситуації.

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