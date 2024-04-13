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Звільнення від сплати туристичного збору: що слід знати

14:33, 13 квітня 2024
Платниками туристичного збору не можуть бути особи які є ветеранами війни.
Звільнення від сплати туристичного збору: що слід знати
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Податкова служба у Дніпропетровській області повідомляє нюанси звільнення від сплати туристичного збору

Зазначається, що пп. «г» пп. 268.2.2 ПКУ визначено, що платниками туристичного збору не можуть бути особи які є ветеранами війни.

Правовий статус ветеранів війни визначено Законом України від 22.10.1993 №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із змінами та доповненнями (далі – Закон №3551).

Відповідно до розд. ІІІ Закону №3551 ветеранам війни надаються пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до ПКУ.

Згідно зі ст. 4 Закону №3551 ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

Статтею 18 Закону №3551 передбачено, що ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки. Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюється Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Відповідно до ст. 18 Закону №3551 постановою КМУ від 12.05.1994 №302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» зі змінами та доповненнями (далі – Постанова №302) затверджено:

  • Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни (далі – Положення);
  • опис нагрудних знаків ветеранів війни (додаток 1 до Постанови №302);
  • зразки посвідчень та нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни (додатки 2 і 3 до Постанови №302);
  • бланк-вкладка до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II – III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше (додаток 5 до Постанови №302).

Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону №3551, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

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