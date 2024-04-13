Освобождение от уплаты туристического сбора: что нужно знать

Плательщиками туристического сбора не могут быть лица, являющиеся ветеранами войны.

Налоговая служба в Днепропетровской области сообщает нюансы освобождения от уплаты туристического сбора.

Отмечается, что пп. "г" пп. 268.2.2 НКУ определено, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица, являющиеся ветеранами войны.

Правовой статус ветеранов войны определен Законом Украины от 22.10.1993 №3551-ХІІ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №3551).

Согласно разд. ІІІ Закона №3551 ветеранам войны предоставляются льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с НКУ.

Согласно ст. 4 Закона №3551 ветеранами войны являются лица, участвовавшие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств. К ветеранам войны относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны.

Статьей 18 Закона №3551 предусмотрено, что ветеранам войны вручаются удостоверения и знаки. Порядок изготовления и выдачи свидетельств и знаков устанавливается Кабинетом Министров Украины и международными договорами, в которых принимает участие Украина.

Согласно ст. 18 Закона №3551 постановлением КМУ от 12.05.1994 №302 «О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны» с изменениями и дополнениями (далее – Постановление №302) утверждено:

Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранам войны (далее – Положение);

описание нагрудных знаков ветеранов войны (приложение 1 к Постановлению №302);

образцы удостоверений и нагрудных знаков, которые выдаются ветеранам войны (приложения 2 и 3 к Постановлению №302);

бланк-вкладка в удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны II – III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше (приложение 5 к Постановлению №302).

Удостоверение является документом, подтверждающим статус ветеранов войны и других лиц, на которые распространяется действие Закона №3551, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации.

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