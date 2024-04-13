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В курортном городе Анталия оборвалась канатная дорога, на которой находилось почти 200 человек

20:05, 13 апреля 2024
В Анталии упал один из столбов канатной дороги, из-за чего 24 кабины с почти 200 людьми застряли в воздухе.
В курортном городе Анталия оборвалась канатная дорога, на которой находилось почти 200 человек
Источник фото: Anadolu
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В турецком курортном городе Анталия произошла авария на канатной дороге, которая привела к гибели одного человека и травмированию десятков других, из которых более сотни пришлось эвакуировать из кабин.

По данным Anadolu, министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил о гибели одного человека и травмах десяти других. В момент аварии 24 кабины канатной дороги, в которых было 184 человека, остались в воздухе. Указано, что удалось спасти 128 человек.

Причиной аварии стало падение одного из столбов канатной дороги в районе Коньяалты. Этот район в тот день имел повышенный туристический поток из-за празднования. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что Главная прокуратура Анталии начала расследование этого происшествия.

Погибший в аварии был гражданином Турции, так же, как большинство пострадавших, однако среди них также есть гражданка Кыргызстана.

На место аварии были немедленно отправлены бригады спасателей и вертолеты береговой охраны, чтобы оказывать помощь пострадавшим и эвакуировать людей, оказавшихся в кабинах на высоте. По данным службы чрезвычайных ситуаций AFAD, уже эвакуировали 128 человек и ожидают эвакуации еще 43 человека.

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