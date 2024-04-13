Энергетики не исключают почасовые отключения света в Украине: в чем причина

Украина готовится к возможным отключениям электричества.

Энергетики не исключают возможности введения почасовых графиков отключения света в Украине. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона отметил, что существует четыре условия, при которых это может произойти по всей стране.

Во-первых, это возможность восстановления тепловой генерации. Если это не будет осуществлено, то, по словам Сахарука, украинцы могут столкнуться с отключением электричества. Вторая составляющая - это повышенное потребление электроэнергии из-за жары, которая обычно наблюдается летом.

"В-третьих, не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. И, в-четвертых, не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии. Тогда единственный способ сбалансировать систему - это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом - это почасовыми графиками отключения", - пояснил эксперт.

Однако Сахарук подчеркнул, что введение почасовых графиков отключения света по всей Украине возможно только при выполнении всех перечисленных условий.

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