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Енергетики не виключають погодинні відключення світла в Україні: в чому причина

12:34, 13 квітня 2024
Україна готується до можливих відключень електрики.
Енергетики не виключають погодинні відключення світла в Україні: в чому причина
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Енергетики не виключають можливості введення погодинних графіків відключення світла в Україні. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону зазначив, що існує чотири умови, за яких це може статися по всій країні.

По-перше, це можливість відновлення теплової генерації. Якщо це не буде здійснено, то, за словами Сахарука, українці можуть стикнутися з відключенням електрики. Друга складова - це підвищене споживання електроенергії через спеку, яка зазвичай спостерігається влітку.

«По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І, по-четверте, не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення», - пояснив експерт.

Проте Сахарук підкреслив, що введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні можливе лише при виконанні всіх перерахованих умов.

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