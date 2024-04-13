Енергетики не виключають погодинні відключення світла в Україні: в чому причина

Україна готується до можливих відключень електрики.

Енергетики не виключають можливості введення погодинних графіків відключення світла в Україні. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону зазначив, що існує чотири умови, за яких це може статися по всій країні.

По-перше, це можливість відновлення теплової генерації. Якщо це не буде здійснено, то, за словами Сахарука, українці можуть стикнутися з відключенням електрики. Друга складова - це підвищене споживання електроенергії через спеку, яка зазвичай спостерігається влітку.

«По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І, по-четверте, не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення», - пояснив експерт.

Проте Сахарук підкреслив, що введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні можливе лише при виконанні всіх перерахованих умов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.