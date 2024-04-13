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Колишнього американського посла засудили до 15 років ув'язнення за шпигунство

12:16, 13 квітня 2024
У США колишнього посла, звинуваченого у шпигунстві на користь Куби, засудили до 15 років позбавлення волі.
Колишнього американського посла засудили до 15 років ув'язнення за шпигунство
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Колишньому американському послу Віктору Мануелю Роху, якого звинувачували у шпигунстві на користь Куби, оголосили обвинувальний вирок. За висновками суду, йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє The Hill.

73-річний Віктор Мануель Роча, який протягом 2000-2002 років обіймав посаду посланника США в Болівії, визнав себе винним за двома пунктами звинувачення. Вони стосувалися «змови з метою діяти як агент іноземного уряду та змови з метою обману Сполучених Штатів і дії як агента іноземного уряду без повідомлення, як того вимагає закон». Його засудили до "максимального покарання, передбаченого законом" - півтора десятиліття ув'язнення.

За звинуваченням, Рох використовував свій доступ до секретної інформації та вплив у інтересах Куби. Прокурори вважають, що така агентурна діяльність тривала близько чотирьох десятиріч, причому близько 20 років він працював у Держдепартаменті.

Цей вирок є максимальним для таких звинувачень, і Рох визнав свою провину ще раніше.

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