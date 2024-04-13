Колишнього американського посла засудили до 15 років ув'язнення за шпигунство

У США колишнього посла, звинуваченого у шпигунстві на користь Куби, засудили до 15 років позбавлення волі.

Джерело фото: GETTY IMAGES

Колишньому американському послу Віктору Мануелю Роху, якого звинувачували у шпигунстві на користь Куби, оголосили обвинувальний вирок. За висновками суду, йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє The Hill.

73-річний Віктор Мануель Роча, який протягом 2000-2002 років обіймав посаду посланника США в Болівії, визнав себе винним за двома пунктами звинувачення. Вони стосувалися «змови з метою діяти як агент іноземного уряду та змови з метою обману Сполучених Штатів і дії як агента іноземного уряду без повідомлення, як того вимагає закон». Його засудили до "максимального покарання, передбаченого законом" - півтора десятиліття ув'язнення.

За звинуваченням, Рох використовував свій доступ до секретної інформації та вплив у інтересах Куби. Прокурори вважають, що така агентурна діяльність тривала близько чотирьох десятиріч, причому близько 20 років він працював у Держдепартаменті.

Цей вирок є максимальним для таких звинувачень, і Рох визнав свою провину ще раніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.