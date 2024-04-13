У Міноборони спростували інформацію про захоплення Богданівки: Йде бій

Ворог не припиняє штурмів.

У Міністерстві оборони України спростували інформацію аналітиків DeepState, які повідомляли про те, що російські окупанти захопили Богданівку на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Наразі триває бій, рф не припиняє штурми. Богданівка зараз під контролем Сил оборони, підкреслили у відомстві.

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