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В Минобороны опровергли информацию о захватах Богдановки: Идет бой

11:10, 13 апреля 2024
Враг не прекращает штурмы.
В Минобороны опровергли информацию о захватах Богдановки: Идет бой
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В Министерстве обороны Украины опровергли информацию аналитиков DeepState, которые сообщали о том, что российские оккупанты захватили Богдановку на Бахмутском направлении.

Отмечается, что ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Сейчас идет бой, рф не прекращает штурмы. Богдановка сейчас находится под контролем Сил обороны, подчеркнули в ведомстве.

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