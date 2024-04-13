В Минобороны опровергли информацию о захватах Богдановки: Идет бой

Враг не прекращает штурмы.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию аналитиков DeepState, которые сообщали о том, что российские оккупанты захватили Богдановку на Бахмутском направлении.

Отмечается, что ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Сейчас идет бой, рф не прекращает штурмы. Богдановка сейчас находится под контролем Сил обороны, подчеркнули в ведомстве.

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