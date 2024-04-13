Трамп согласился на поддержку Украины при условии кредитования

Трамп требует возврата денег в форме кредита, «а не просто подарка».

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После встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, бывший президент США Дональд Трамп выразил поддержку законопроекту о предоставлении помощи Украине. Однако, он указал, что эти средства должны быть выделены в форме займа, а не просто подарка. Об этом сообщает Hill.

"Мы рассматриваем это прямо сейчас... и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме кредита, а не просто подарка", - заявил Трамп.

В течение нескольких месяцев Трамп выражал скептицизм относительно предоставления помощи Украине в борьбе против россии, утверждая, что это не является жизненно важным американским интересом. Он также подчеркивал, что Европа должна взять на себя большую часть финансирования.

"Мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы проанализируем это... Но гораздо важнее для меня тот факт, что Европа должна сделать шаг вперед и дать деньги. Они должны уравнять счет. Если они не сравняют счет, я буду очень расстроен этим, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы", - добавил Трамп.

Скептицизм Трампа относительно предоставления помощи имел значительное влияние на республиканцев в Конгрессе, что затрудняло одобрение пакета помощи в Палате представителей.

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