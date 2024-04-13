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Индексация пенсий: некоторым пенсионерам пересчитают выплаты задним числом

11:28, 13 апреля 2024
Работающим пенсионерам выплаты перечислят задним числом.
Индексация пенсий: некоторым пенсионерам пересчитают выплаты задним числом
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В марте в Украине произошла масштабная индексация пенсий, а в апреле пора перечислить пенсии работающим пенсионерам и повысить выплаты для украинцев в возрасте 65 лет, имеющих необходимый стаж. Именно работающим пенсионерам выплаты будут перечислены задним числом, сообщает Пенсионный фонд.

Отмечается, что с 1 апреля в Украине запланировано проведение перерасчета пенсий пожилым лицам. Эти лица получат прибавку за вновь приобретенный стаж.

«С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года», – отметили в ПФУ.

Если на 1 марта 2024 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитываться в том числе заработок, получаемый человеком, работая после назначения / предварительного перерасчета пенсии.

Если после назначения / предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2024 приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Сам перерасчет пенсий запланирован на 1 апреля, но будет осуществлен только тогда, когда по государственному социальному страхованию поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года. Обычно эти отчеты поступают до 10 мая.

Поэтому в ПФУ объяснили, что ориентировочно работающие пенсионеры, которым будет осуществлен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля в июне.

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