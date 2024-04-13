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Індексація пенсій: деяким пенсіонерам перерахують виплати заднім числом

11:28, 13 квітня 2024
Працюючим пенсіонерам виплати перерахують заднім числом.
Індексація пенсій: деяким пенсіонерам перерахують виплати заднім числом
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У березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, а у квітні настав час перерахувати пенсії працюючим пенсіонерам та підвищити виплати для українців у віці 65 років, які мають необхідний стаж. Саме працюючим пенсіонерам виплати перерахують заднім числом, повідомляє Пенсійний фонд. 

Зазначається, що з 1 квітня в Україні заплановано проведення перерахунку пенсій літнім особам, які працюють. Ці особи отримають надбавку за новопридбаний стаж.

«З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня 2024 року придбали 24 місяці страхового стажу або відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки», – зазначили у ПФУ.

Якщо на 1 березня 2024 року придбано не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватися з того заробітку, з урахуванням якого обчислена пенсія при її призначенні або попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховуватись у тому числі заробіток, який отримує людина, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року придбано менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше ніж через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише придбаного страхового стажу.

Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Сам перерахунок пенсій заплановано на 1 квітня, але його буде здійснено лише тоді, коли з державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року. Зазвичай, ці звіти надходять до 10 травня.

Тому в ПФУ пояснили, що пенсіонери, які орієнтовно працюють, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат і доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня в червні.

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