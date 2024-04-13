На київській Контрактовій горів двоповерховий заклад громадського харчування: фото

Рятувальники ліквідували пожежу в закладі громадського харчування на Контрактовій площі.

Джерело фото: dsns.gov.ua

У п’ятницю, 12 квітня, о 21:10 надійшло повідомлення до Служби порятунку 101 про пожежу на Контрактовій площі. Рятувальники виявили, що загорілося кухонне приладдя у двоповерховому закладі громадського харчування. Вогонь швидко поширився по вентиляційній шахті, досягнувши горища.

Пожежу локалізували о 22:08 на площі 30 квадратних метрів, а о 22:22 вдалося повністю її ліквідувати. Під час гасіння пожежі один чоловік звернувся за медичною допомогою з підозрою на подразнення дихальних шляхів, проте госпіталізація не знадобилася.

На місці працювало 26 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронні органи розпочали розслідування для встановлення причин загоряння.

Джерело фото: dsns.gov.ua

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