Федеральний суд США відмовився зняти з Хантера Байдена звинувачення у володінні зброєю

Обвинувачення Хантера Байдена у володінні зброєю буде розглянуто, йому загрожує понад 20 років ув'язнення.

Джерело фото: BBC

Федеральний суддя штату Делавер відмовився відхилити звинувачення у володінні зброєю проти Хантера Байдена, сина президента США з Демократичної партії, відзначаючи, що це рішення відкриває шлях до судового розгляду. Reuters повідомляє, що окружний суддя США Мерієллен Норейка у Вілмінгтоні не відхилила прохання Хантера Байдена відхилити звинувачення у брехні про вживання наркотиків та незаконному зберіганні зброї.

Хантер Байден, який став першою дитиною чинного президента США, що став об'єктом кримінального слідства, не визнав себе винним. Йому доведеться стати перед судом за обвинуваченням у зберіганні вогнепальної зброї. Якщо він буде знайдений винним, йому загрожує понад 20 років ув'язнення.

Адвокати Хантера Байдена довели, що звинувачення у зберіганні зброї слід відхилити через низку причин, зокрема те, що закон, на підставі якого він був звинувачений, можливо, був неконституційним після рішення Верховного суду США щодо прав на зброю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.