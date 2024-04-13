США фіксують переміщення ракет і дронів в Ірані: що це означає

Як повідомляється, переміщення на території Ірану військової техніки свідчить про можливу підготовку до атаки ізраїльських цілей.

США зафіксували, як Іран переміщує озброєння всередині країни. Йдеться про дрони та крилаті ракети. Це сигналізує про те, що Тегеран, ймовірно, готується атакувати ізраїльські цілі зі своєї території, повідомляє CNN.

Видання зазначає, що це також може свідчити про намагання Ірану стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.

Один зі співрозмовників видання сказав, що США бачили, як Іран готує до 100 крилатих ракет.

Як повідомляється, іранці хочуть, щоб їхній удар по Ізраїлю був "значним". Проте вони також хочуть уникнути прямої війни з Ізраїлем і США. Американська розвідка припускає, що Іран може використати свої проксі-сили для здійснення першої атаки.

Зазначимо, що у п'ятницю, 12 квітня, з території Лівану по півночі Ізраїлю було випущено десятки ракет. Угруповання "Хезболла" взяло відповідальність за ракетний обстріл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.