США фиксируют перемещение ракет и дронов в Иране: что это значит

Как сообщается, перемещение на территории Ирана военной техники свидетельствует о возможной подготовке к атаке израильских целей.

США зафиксировали, как Иран перемещает вооружение внутри страны. Речь идет о дронах и крылатых ракетах. Это сигнализирует о том, что Тегеран предположительно готовится атаковать израильские цели со своей территории, сообщает CNN.

Издание отмечает, что это также может свидетельствовать о попытке Ирана умерить Израиль или США от возможного контрудара по своей территории.

Один из собеседников издания сказал, что США видели, как Иран готовит до 100 крылатых ракет.

Как сообщается, иранцы хотят, чтобы их удар по Израилю был "значительным". Однако они также хотят избежать прямой войны с Израилем и США. Американская разведка предполагает, что Иран может использовать свои прокси-силы для первой атаки.

Отметим, что в пятницу, 12 апреля, с территории Ливана по северу Израиля были выпущены десятки ракет. Группировка "Хезболла" взяла ответственность за ракетный обстрел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.