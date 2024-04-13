Что празднуют 13 апреля и какие памятные события произошли в этот день

Два года назад, 13 апреля 2022 года, Украина нанесла удар по крейсеру «Москва», который потом утонул.

В субботу, 13 апреля, в Украине и в мире отмечают несколько событий. Два года назад, 13 апреля 2022 года, ВСУ потопили российский крейсер "Москва". Минобороны Украины называло затопление "Москвы" одной из десяти самых больших побед Украины в первый год вторжения. 13 апреля ракетами "Нептун" был нанесен удар по крейсеру, а на следующий день стало известно о его затоплении.

Также 13 апреля в Украине и мире отмечают Всемирный день рок-н-ролла. Рок-н-ролл был создан в США в середине прошлого века, но быстро распространился в другие страны.

Еще сегодня Международный день благодарения растениям. Праздник появился в XXI веке с целью привлечь внимание общества к важному влиянию растений на планету и человека и привлечь к сохранению природы.

Кроме того, в Таиланде и Лаосе празднуют Новый год, а в Польше – День памяти жертв Катыни.

Верующие чтят память священномученика Артемона.

Памятные события:

1204 год — крестоносцы папы Иннокентия III взяли греко-православный Константинополь;

1598 год — король Франции Генрих IV подписал Нантский эдикт, предоставлявший гражданские права гугенотам, способствуя гражданскому единству, секуляризму и веротерпимости;

1814 год — немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет;

1870 год — в Нью-Йорке открылся знаменитый Музей искусств "Метрополитен";

1923 год — состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли;

1924 год — в Греции основан футбольный клуб АЕК;

1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора";

1940 год — начался один из этапов депортации из западных областей Украины, выселены почти 320 тыс. человек;

1943 год — в Вашингтоне открыли мемориал Томаса Джефферсона;

1986 год — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу;

2012 год — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины;

2014 год — и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию на востоке Украины.

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