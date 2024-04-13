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Що святкують 13 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:53, 13 квітня 2024
Два роки тому, 13 квітня 2022 року, Україна нанесла удар по крейсеру «Москва», який потім потонув.
Що святкують 13 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
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У суботу, 13 квітня, в Україні та світі відзначають декілька подій. Зазначимо, що два роки тому, 13 квітня 2022 року, ЗСУ потопили російський крейсер "Москва". Міноборони України називало затоплення "Москви" однією з десяти найбільших перемог України в перший рік вторгнення. 13 квітня ракетами "Нептун" був нанесений ударо по крейсеру, а наступного дня стало відомо про його затоплення. 

Також 13 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день рок-н-ролу. Рок-н-рол був створений в США в середині минулого століття, але швидко поширився в інші країни.

Ще сьогодні Міжнародний день подяки рослинам. Свято з'явилося в XXI столітті з метою привернути увагу суспільства до важливого впливу рослин на планету та людину, а також залучити до збереження природи.

Крім того, у Таїланді та Лаосі святкують Новий рік, у Польщі - День пам'яті жертв Катині.

Віряни вшановують пам'ять священномученика Артемона. 

Пам’ятні події: 

  • 1204 рік — хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь;
  • 1598 рік — король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості;
  • 1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років;
  • 1870 рік — у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв "Метрополітен";
  • 1923 рік — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі;
  • 1924 рік — у Греції засновано футбольний клуб АЕК;
  • 1928 рік — у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";
  • 1940 рік — розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб;
  • 1943 рік — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона;
  • 1986 рік — Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу;
  • 2012 рік — Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України;
  • 2014 рік — в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

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