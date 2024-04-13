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Федеральный суд США отказался снять с Хантера Байдена обвинения во владении оружием

10:52, 13 апреля 2024
Обвинение Хантера Байдена во владении оружием будет рассмотрено, ему грозит более 20 лет заключения.
Федеральный суд США отказался снять с Хантера Байдена обвинения во владении оружием
Источник фото: BBC
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Федеральный судья штата Делавэр отказался отклонить обвинения во владении оружием против Хантера Байдена, сына президента США из Демократической партии, отмечая, что это решение открывает путь к судебному разбирательству. Reuters сообщает, что окружной судья США Мэриеллен Норейка в Уилмингтоне не отклонила просьбу Хантера Байдена отклонить обвинения во лжи об употреблении наркотиков и незаконном хранении оружия.

Хантер Байден, который стал первым ребенком действующего президента США, ставшим объектом уголовного следствия, не признал себя виновным. Ему придется предстать перед судом по обвинению в хранении огнестрельного оружия. Если он будет признан виновным, ему грозит более 20 лет заключения.

Адвокаты Хантера Байдена доказали, что обвинение в хранении оружия следует отклонить по ряду причин, в частности то, что закон, на основании которого он был обвинен, возможно, был неконституционным после решения Верховного суда США относительно прав на оружие.

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