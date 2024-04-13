На киевской Контрактовой горело двухэтажное заведение общественного питания: фото

Спасатели ликвидировали пожар в заведении общественного питания на Контрактовой площади.

Источник фото: dsns.gov.ua

В пятницу, 12 апреля, в 21:10 поступило сообщение в Службу спасения 101 о пожаре на Контрактовой площади. Спасатели обнаружили, что загорелись кухонные принадлежности в двухэтажном заведении общественного питания. Огонь быстро распространился по вентиляционной шахте, достигнув чердака.

Пожар локализовали в 22:08 на площади 30 квадратных метров, а в 22:22 удалось полностью его ликвидировать. Во время тушения пожара один человек обратился за медицинской помощью с подозрением на раздражение дыхательных путей, однако госпитализация не понадобилась.

На месте работало 26 спасателей и 6 единиц пожарно-спасательной техники. Правоохранительные органы начали расследование для установления причин возгорания.

Источник фото: dsns.gov.ua

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