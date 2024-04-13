Трамп погодився на підтримку України за умови кредитування

Трамп вимагає повернення грошей у формі кредиту, «а не просто подарунка».

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Після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, колишній президент США Дональд Трамп висловив підтримку законопроєкту про надання допомоги Україні. Однак, він вказав, що ці кошти мають бути виділені у формі позики, а не просто подарунка. Про це повідомляє Hill.

«Ми розглядаємо це прямо зараз... і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка», - заявив Трамп.

Протягом кількох місяців Трамп висловлював скептицизм стосовно надання допомоги Україні в боротьбі проти росії, стверджуючи, що це не є життєво важливим американським інтересом. Він також підкреслював, що Європа має взяти на себе більшу частину фінансування.

«Ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми проаналізуємо це... Але набагато важливішим для мене є той факт, що Європа повинна зробити крок вперед і дати гроші. Вони повинні зрівняти рахунок. Якщо вони не зрівняють рахунок, я буду дуже засмучений цим, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми», - додав Трамп.

Скептицизм Трампа стосовно надання допомоги мав значний вплив на республіканців у Конгресі, що ускладнювало схвалення пакета допомоги в Палаті представників.

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