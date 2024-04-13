Бывшего американского посла приговорили к 15 годам заключения за шпионаж

В США бывшего посла, обвиненного в шпионаже в пользу Кубы, приговорили к 15 годам лишения свободы.

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Бывшему американскому послу Виктору Мануэлю Роху, которого обвиняли в шпионаже в пользу Кубы, объявили обвинительный приговор. По заключению суда, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает The Hill.

73-летний Виктор Мануэль Роча, который в течение 2000-2002 годов занимал должность посланника США в Боливии, признал себя виновным по двум пунктам обвинения. Они касались "сговора с целью действовать как агент иностранного правительства и сговора с целью обмана Соединенных Штатов и действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления, как того требует закон". Его приговорили к "максимальному наказанию, предусмотренному законом" - полтора десятилетия заключения.

По обвинению, Рох использовал свой доступ к секретной информации и влияние в интересах Кубы. Прокуроры считают, что такая агентурная деятельность продолжалась около четырех десятилетий, причем около 20 лет он работал в Госдепартаменте.

Этот приговор является максимальным для таких обвинений, и Рох признал свою вину еще раньше.

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