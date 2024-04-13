В курортному місті Анталія обірвалася канатна дорога, на якій перебувало майже 200 людей

В Анталії впав один із стовпів канатної дороги, через що 24 кабіни із майже 200 людьми застрягли у повітрі.

Джерело фото: Anadolu

У турецькому курортному місті Анталія сталася аварія на канатній дорозі, що призвела до загибелі однієї людини та травмування десятків інших, з яких понад сотню довелося евакуювати з кабін.

За даними Anadolu, міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа повідомив про загибель однієї людини та травми десяти інших. У момент аварії 24 кабіни канатної дороги, в яких було 184 особи, залишилися у повітрі. Зазначено, що вдалося врятувати 128 людей.

Причиною аварії стало падіння одного зі стовпів канатної дороги в районі Коньяалти. Цей район того дня мав підвищений туристичний потік через святкування. Міністр юстиції Їлмаз Тунч заявив, що Головна прокуратура Анталії розпочала розслідування цієї події.

Загиблий в аварії був громадянином Туреччини, так само, як більшість постраждалих, однак серед них також є громадянка Киргизстану.

На місце аварії були негайно відправлені бригади рятувальників і гелікоптери берегової охорони, щоб надавати допомогу постраждалим та евакуювати людей, що опинилися у кабінах на висоті. За даними служби надзвичайних ситуацій AFAD, вже евакуювали 128 людей і очікують евакуації ще 43 особи.

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