«Избиение» активистки в Хмельницком ТЦК: как все было на самом деле

Активистки подготовила провокацию в помещении ТЦК, а общественная организация изобразили событие как избиение.

Источник фото: translations.com.ua

Скандал в Хмельницкой области, связанный с «избиением» активистки в одном из военкоматов, получил неожиданный поворот. По информации ОК «Запад», ТЦК раскрыли истинную суть происшествия.

«В Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации «Доста Украина» совершила провокацию в помещении ТЦК путем справления физиологических потребностей, отказывалась покинуть помещение и не реагировала на требования полицейских», - говорится в сообщении.

На странице общественной организации в Facebook событие изобразили как избиение активистки военнослужащими ТЦК. Однако, согласно сведениям военных, потерпевшую отказались от прохождения медицинского осмотра и госпитализации.

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства в этой ситуации.

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