Законопроект о демобилизации будут разрабатываться в течение 8 месяцев, – Минобороны

Как стало известно, новый законопроект будут разрабатываться представителями Минобороны во взаимодействии с Генштабом, чтобы учитывать ситуацию на фронте.

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поручил разработать новый законопроект о ротациях и демобилизации в течение восьми месяцев. В нем должны учесть все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства, заявил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что сейчас парламент и руководство страны "не могут принимать поспешные решения по этому вопросу".

"Были пожелания от Генерального штаба, понимающего оперативную ситуацию, угрозы и риски, возникающие перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений сейчас очень много. В то же время, мы должны понимать, что эскалация российской агрессии продолжается", — сказал Лазуткин.

Также он подчеркнул, что оккупанты продолжают наступать по всей линии фронта, а ослаблять Силы обороны сейчас нельзя.

Над новым законопроектом будут работать во взаимодействии между Минобороны и Генштабом.

Напомним, что демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации №10449.

Как сообщалось, исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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