Законопроект про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони

Як стало відомо, новий законопроект розроблятимуть представники Міноборони у взаємодії із Генштабом, щоб враховувати ситуацію на фронті.

Фото: dnepr.express

Комітет Ради із питань нацбезпеки та оборони доручив розробити новий законопроект про ротації і демобілізацію протягом восьми місяців. У ньому мають врахувати всі можливі сценарії на фронті, аби не допустити послаблення обороноздатності держави, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону.

Він наголосив, що зараз парламент і керівництво країни "не можуть ухвалювати поспішні рішення з цього питання".

«Були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози та ризики, які виникають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішні рішення. Зрозуміло, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває», — сказав Лазуткін.

Також він підкреслив, що окупанти продовжують наступати по всій лінії фронту, а послаблювати Сили оборони зараз не можна.

Над новим законопроектом працюватимуть у взаємодії між Міноборони та Генштабом.

Нагадаємо, що демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію №10449.

Як повідомлялося, виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

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