Практика судів
  1. В Україні

Законопроект про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони

18:59, 10 квітня 2024
Як стало відомо, новий законопроект розроблятимуть представники Міноборони у взаємодії із Генштабом, щоб враховувати ситуацію на фронті.
Законопроект про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони
Фото: dnepr.express
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Ради із питань нацбезпеки та оборони доручив розробити новий законопроект про ротації і демобілізацію протягом восьми місяців. У ньому мають врахувати всі можливі сценарії на фронті, аби не допустити послаблення обороноздатності держави, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону.

Він наголосив, що зараз парламент і керівництво країни "не можуть ухвалювати поспішні рішення з цього питання".

«Були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози та ризики, які виникають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішні рішення. Зрозуміло, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває», — сказав Лазуткін.

Також він підкреслив, що окупанти продовжують наступати по всій лінії фронту, а послаблювати Сили оборони зараз не можна.

Над новим законопроектом працюватимуть у взаємодії між Міноборони та Генштабом.

Нагадаємо, що демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію №10449. 

Як повідомлялося, виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

Досьє кандидата на посаду судді стане електронним з 1 травня

Питання доступу до досьє кандидата на посаду судді в електронній формі для осіб, які не є представниками ВККС, буде вирішене окремо.

Спецпредставник США Пенні Пріцкер у Києві обговорила з українським Кабміном хід реформ

Спецпредставник США Пенні Пріцкер разом з представниками країн G7 і ЄС взяла участь у засіданні Керівного комітету Платформи донорів стосовно прогресу реформ і отримання Україною фінансування.

Вимога ТЦК буде вважатися врученою і з моменту проставлення відмітки про неможливість її вручення, а керівник ТЦК зможе ініціювати затримання ухилянта

Навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою і фізично не отримав вимогу ТЦК, вона буде вважатися врученою, і ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.

Кого зможуть мобілізувати в апаратах судів, Вищій раді правосуддя та ВККС: що відомо

З «бронюванням» працівників апаратів судів та помічників суддів прогнозують проблеми.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео