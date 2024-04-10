Очільник ЦПД при РНБО Коваленко відповів на закиди спочатку мобілізувати тих, хто служить у тилових підрозділах, а також стосовно виключення демобілізації

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

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Тилове забезпечення – це основа армії. Про це зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко стосовно тези про необхідність спочатку розглянути мобілізацію до бойових підрозділів тих військовослужбовців, які знаходяться весь час у тилу в контексті прийняття законопроекту 10449 про посилення мобілізації.

«Помітив тезу, мовляв, «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати».

По-перше, Генштаб вже робить відповідний перерозподіл і з тилових бригад їдуть на нуль. Але це не скасовує необхідність підготовки резервів. Також це не скасовує, що основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил, тилове забезпечення. І фронт в нас, нагадую, вкрай великий, кордон з білорусами ніхто не скасовував» - зауважив він.

Стосовно того, що із законопроекту 10449 виключили можливість демобілізації, Андрій Коваленко зазначив, що «якщо ми хочемо вижити як країна, як нація, мобілізованим потрібно залишатися в армії зараз. І лише командування вирішує, де кожен з мобілізованих буде завтра, в якій він буде ролі»



«Але поки не наберемо достатньо резервів, не навчимо достатньо резервів, демобілізація дорівнює втраті державності, на жаль.



Багатьом це не сподобається. Особливо людям, які не мобілізовані, мабуть. Але росіяни в таких не питатимуть, якщо що» - додав він.

Нагадаємо, що голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик в своєму дописі Facebook заявила, що законопроектом 10449 пропонується «мобілізувати неспроможних замість того, щоб потрусити заброньованих Мінекономіки, Мінкультом, Мінобороною доволі сумнівних «критично важливих» ухилянтів чи перевірити ДБР, БЕБ, прокуратури та інші правоохоронних органів на наявність особового складу, «підготовленого і вмотивованого» до участі у бойових діях».

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. За словами Арахамії, є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті: «Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?». Він підкреслив, що вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях. «Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

В свою чергу, Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський зазначав, що «перегляд чисельності певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності дав змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин».

«Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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