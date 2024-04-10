«Мобілізувати неспроможних замість того, щоб перевірити заброньованих Мінекономіки, Мінкультом і Міноборони» – Юлія Яцик розкритикувала фінальну версію законопроекту про мобілізацію

«Мобілізувати неспроможних замість того, щоб потрусити заброньованих Мінекономіки, Мінкультом, Міноборони сумнівних «критично важливих» ухилянтів чи перевірити ДБР, БЕБ та прокуратури» - народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик критично висловилася щодо законопроекту про мобілізацію.

Після того, як Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки підготував фінальну версію законопроекту про посилення мобілізації 10449, низка народних депутатів досить критично висловилася стосовно остаточного тексту, зокрема, на фоні повідомлень про заброньованих працівників у сфері культури, а також відсутності ясності стосовно результатів аудиту ЗСУ. Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. За словами Арахамії, є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті: «Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?». Він підкреслив, що вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях. «Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик в своєму дописі Facebook заявила, що «законопроект про посилення мобілізації — це мильна кулька».

«Як би не намагалися її крутити під сонячними променями, щоб відблискувала яскравіше, ця райдуга штучна - вона не виживе в буремному сьогоденні.

Я не вірю, що цей законопроект запрацює!

Показати черговий неробочий папірець міжнародникам, щоб змотивувати надати фінансову допомогу? Ну, ок, разок пролізе.

А що далі?

Витратити допомогу і очікувати нову, відбиваючись від закидів заходу про «непрозорість використання коштів» звинуваченнями у їх грі на користь ворога? (Замість самоочищення, для деяких можновладців війна - індульгенція для корупції)

Створити умови для збільшення вартості «відкосу» від мобілізації в ТЦК і ВЛК? Дати можливість воєнкомам прикупити ще по одному будиночку в сонячній Іспанії? (але вже навченим, по тихому і без декларацій)

Ні, ще краще — створити «каральний загін їм. ТЦК», який на замовлення буде вручати повістки неугодним і відправляти в найбільше пекло тих, хто робить нерви посадовцям?

Мобілізувати неспроможних замість того, щоб потрусити заброньованих Мінекономіки, Мінкультом, Мінобороною доволі сумнівних «критично важливих» ухилянтів чи перевірити ДБР, БЕБ, прокуратури та інші правоохоронних органів на наявність особового складу, «підготовленого і вмотивованого» до участі у бойових діях?

Тероризувати осіб з інвалідністю правом на отримання сторонньої допомоги? (щоправда, кажуть винайшли робочий варіант для всіх трьох груп, але це не точно — станом на 6 ранку, зведеної таблиці поправок немає)

Спровокувати шквал судових позовів і, як наслідок, справ в ЄСПЛ про порушення конституційних прав і свобод людини (які, доречі, не можуть бути обмежені навіть під час введення воєнного стану)?

Забрати єдину наживку для військових, за допомогою якої заручились їх підтримкою цього законопроекта? Я про примарну можливість демобілізації через 36 місяців служби саме за рішенням ставки (навіть звучало якось нереалістично)?» – написала Юлія Яцик.

За її словами, також зменшено мотиваційні виплати, які пропонувалося надати тим, хто вже служить. «І тут неприємність – замість сотні – сімдесят, замість тридцяти – десять» – зазначила вона.

Слід зауважити, що таке зменшення також підтвердила член Комітету, народний депутат Ірина Фріз.

«Окрім цього були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми, а саме:

- одноразова доплата у розмірі 70 т.грн. військовослужбовцям, які перебувають на «нулі» - цю норму виключили;

- щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 грн.;

- фіксовану плату за знищену техніку» - зауважила Фріз.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», член Комітету ВР з питань нацбезпеки, народний депутат Мар’яна Безугла пояснила, як буде регулюватися питання відстрочки від мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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